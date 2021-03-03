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سيارات

ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:20 م
بي ام دبليو الفئة
بي ام دبليو الفئة الثامنة
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كريم عاطف

قالت شركة بى ام دبليو BMW ، انها لن تستخدم الشبك الامامي المعتاد لها في جميع سياراتها خلال الفترة القادمة،  جاء ذلك خلال تصريحات حديثة لها.


وبالفعل ظهرت عدد من الصور التجسسية للسيارة بى ام دبليو BMW الفئة الثامنة جراند كوبيه بتحديثات منتصف العمر، لتؤكد على حديث الشركة من خلال حصولها على شبك صغير وليس الشبك العملاق الجديد.


كما أوضحت الصور التجسسية للسيارة بى ام دبليو BMW الفئة الثامنة جراند كوبيه، بمصابيح أمامية أقل نحافة، بالاضافة الى تغيرات فى الشبك السفلي ، واكصدامات محسنة.


اما عن المقصورة الداخلية ، لم تفصح عنها الصور التجسسية، ولكن يتوقع الخبراء تحديث مجموعة ناقل الحركة.


كما أشارت بي ام دبليو مؤخرًا إلى أنها تخطط لتقليص تشكيلتها في محاولة للتركيز على تطوير السيارات الكهربائية.


واكد الخبراء ان هذه التقلصات من الطرازات العاملة بالوقود ، ستتسبب فى تقليل نسب تطوير السيارات ومنحها تحديثات منتصف العمر، وكانت شركة بي ام دبليو BMW ، قد كشفت عن الجيل الحالي لأول مرة في أواخر عام 2019.


وتقوم الشركة حاليا باختبار الفئات الثلاث من i7 الجديدة ، والتقطت عدسات المصورين التجسسية عددا من الصور لها، أثناء اختبارهم، وتظهر الصور بأنها تحتفظ بالشبك الأمامي الكبير، في حين أن الشكل العام للسيارة لا يبدو أنه سيختلف كثيرًا عن الجيل الحالي.

ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها
ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها
ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها
ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها
ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها
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ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها

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