نهى أباظة تكتب: مش لحمة.. بس على الفحمة

على الفحمة بدأت حياتي يا دوب... لا انا عارف اكمل ولا عارف اتوب ...عطلان فيها وبرضه شغال ...غلطه علي غلطه بقيت معيوب ...

على الفحمه بدأت حياتي يادوب ..





علي الفحمه و السيخ على حسب المستوى ....واللي اتشوى مش كله استوى..

استوى على الهادي ...والفحم ينادي ...ياتري في الشوي امتى معادي....

وعلى الفحمه بدات حياتي يادوب





على الفحمه والعمر تتبيله .والتتبيله كلها حيله .....ملحها ليك يطلع شطه ...وجنزبيلها بيه تتغطي ..حراق نار ..كله يعدي فلفل حار.....المهم تنسي نارها

عل الفحمه بدأت حياتي يادوب







علي الفحمه ودونيا شوايه ..ماشيه معايا ...دخانها شايفه في مرايا ....ينفع تشم مفيش تدوق ... انت عايش فى ميغة سايبه... انت عايش في قلب السوق..





اللى ييجي قبلك يسوق....واللي ييجي بعدك يجوع... مش كفايه ليك سيخ تمشي عليه ...مش كفايه دخان الهوا .رايح جاي تشم فيه .. يخلص .. حتروح تشتريه...

وعلي الفحمه بدأت حياتي يادوب ..

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علي الفحمه والفحم اتلوي .. .. وعشان نارها تزيد ..محتاجه برضه شويه هوا ...

والهوا في ازايز ...دخانه جايز..واللي محتاج او عايز ...لازم من نارها يدوق ممكن مشوي وممكن مسلوق..

وعلي الفحمه بدأت حياتي يادوب..





وعلى الفحمه فخده و بعيش....ومع نارها بقيت شيش ....قولت اجرب ..برضه مفيش ..

وعلى السيخ سموني الفرخه ...راحت الفرخه وبقيت الريش ..

وعلى الفحمه بدأت حياتي يادوب..

