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بين الناس

أهالي كفر العرب وميت النور يشكرون الرئيس السيسي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:14 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
وجه أهالي قريتي كفر العرب وميت النور التابعتين لمركز زفتى محافظة الغربية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي  صاحب مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتى أثلجت صدور ملايين المصريين وأشعرتهم بالانتماء وباهتمام الدولة بهم ورفع مستوى معيشتهم. 

جاء ذلك بعدما قام المهندس هاني الكفافي رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي سنباط بإصدار خطاب لوكيل أول الوزارة رئيس مجلس مدينة زفتى يطالب فيه بإستكمال إنارة الطريق الرابط بين قرية كفر العرب وقرية ميت النور و رصف الطريق وتغطية المجرى المائي لتوسعة الطريق. 

وطالب الكفافي بتكليف المساحة لتحديد الحد الفاصل لإزالة التعديات من الطريق وأشاد  رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي سنباط بالدعم المستمر والمتابعة من محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي لضمان نجاح مبادرة الرئيس حياة كريمة. 

وننشر صورة الخطاب..
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