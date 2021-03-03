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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. كثافات مرورية مرتفعة على الطرق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:42 م
كثافات مرورية
كثافات مرورية
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أحمد مهدي
شرحت مصادر، الحالة المرورية المسائية اليوم الأربعاء على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.

وأشارت المصادر، إلي إرتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق كفر غطاطي في القادم من المتحف المصري الكبير باتجاه المريوطية.

كذلك يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة على مناطق الكونيسة في القادم من المريوطية، وعلى مناطق كورنيش النيل حتى مناطق المنيب.

بينما يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متحركة أعلى مناطق البساتين ودار السلام بالاتجاهين.

وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري بمناطق المرج في القادم من مؤسسة الزكاة باتجاه الطريق الزراعي، وكثافات مرتفعة بمخرج طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعي.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور ٢٦ يوليو في القادم من مناطق الشيخ زايد وحتى التقاطع مع الطريق الدائري. 

وتستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري الاقليمي ومحور روض الفرج ومحور الضبعة.

كما تستقر حركة المرور على الطرق الصحراوية وطرق الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
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