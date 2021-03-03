السفير محمد حجازي: تم احتواء عدد من الأزمات في المنطقة بفضل حكمة القيادة المصرية

حلل السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الموقف العربي بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.





وقال حجازي، في مداخلة لبرنامج الأخبار، المذاع عبر شاشة الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن المنطقة العربية تعرضت لضغوط وتدخلات خارجية كثيرة خلال السنوات الأخيرة.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه بفضل حكمة القيادة المصرية تم احتواء عدد من الأزمات في المنطقة، مشيرا إلى أن التدخلات التركية على الأراضي الليبية والتدخلات الإيرانية في الخليج كلها أمور تستدعي وقفة عربية جادة.





وتابع السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أننا أمام مشهد عربي أصبح مدركا بعد الوحدة العربية الأخيرة ويساعد على التصدي لأي تدخلات.