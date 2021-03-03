مصر للطيران تزين طائرة بعثة الزمالك

حرصت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، على تزيين الطائرة الخاصة التي ستنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تونس.





ووضع طاقم الطائرة، لافتات ، تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدونا عليها عبارة "كلنا وراك"؛ كدعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.





ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل





خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .





خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"





خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف



