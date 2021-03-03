ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إخلاء مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بمجمع التحرير

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
أخلت محافظة القاهرة مقر مكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية بمجمع التحرير في اطار خطة اخلاء المجمع واعادة استغلاله بما يتناسب مع المنطقة التاريخية.


وكشفت مصادر بمحافظة القاهرة انه تم نقل المسلتزمات والأثاث  الى ديوان حى عابدين بمقر المكتب القديم، بواسطة سيارات هيئة النظافة.


وفي سياق اخر ؛قامت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملة مكبرة بعدد من أحياء العاصمة لإعادة الإنضباط لشوارعها تم خلالها ازالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة ومنع الانتظار الخاطئ والوقوف فى الممنوع لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المرورى إلى الشارع. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وتقديمها الشيشة بالمخالفة حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع المكان .


شملت الحملة أحياء المقطم والنزهة وحدائق القبة والأميرية والسيدة زينب والموسكى وتقاطع شارع 26 يوليو مع شارع الجلاء وميدان عبد المنعم رياض وشارع الأزهر والدرب الأحمر .


وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها مؤكدًا على رؤساء الأحياء ضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور

ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها

بـ الأسود اللامع.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام