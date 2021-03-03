إخلاء مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بمجمع التحرير

أخلت محافظة القاهرة مقر مكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية بمجمع التحرير في اطار خطة اخلاء المجمع واعادة استغلاله بما يتناسب مع المنطقة التاريخية.











وكشفت مصادر بمحافظة القاهرة انه تم نقل المسلتزمات والأثاث الى ديوان حى عابدين بمقر المكتب القديم، بواسطة سيارات هيئة النظافة.









وفي سياق اخر ؛قامت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملة مكبرة بعدد من أحياء العاصمة لإعادة الإنضباط لشوارعها تم خلالها ازالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة ومنع الانتظار الخاطئ والوقوف فى الممنوع لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المرورى إلى الشارع. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وتقديمها الشيشة بالمخالفة حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع المكان .











شملت الحملة أحياء المقطم والنزهة وحدائق القبة والأميرية والسيدة زينب والموسكى وتقاطع شارع 26 يوليو مع شارع الجلاء وميدان عبد المنعم رياض وشارع الأزهر والدرب الأحمر .







