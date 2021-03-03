وزير الخارجية الأمريكي: سندعم الديمقراطية حول العالم ولن نسعى للإطاحة بالأنظمة

قال وزير الخارجية الأمريكي "انتوني بلينكن" اليوم، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بشأن سياسات واشنطن الخارجية، إن قدرة الولايات المتحدة على الخوض في المسار الدبلوماسي يجب أن تنطلق من قوة عسكرية.





وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تطوير استراتيجية أمنية أكثر عمقا خلال الفترة المقبلة.





وتابع أن كثير من قادة العالم أعربوا عن ارتياحهم لعودة الولايات المتحدة إلى موقعها في قيادة العالم.





وواصل "نتطلع إلى العالم من منظور جديد وندرك التغيرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة".





وأكد بلينكن حرص الولايات المتحدة على الاستماع والتشاور مع حلفائها، وأنها ستعيد إحياء العلاقات مع شركائها لمضاعفة القوة الأمريكية. قائلا:"نسعى إلى خلق شراكات جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط".





وشدد على أن بلاده ستعمل على تعزيز الديمقراطية في دول العالم لأنها تتعرض للتهديد نافيًا وجود أي نية لتغيير الأنظمة الحاكمة في الدول الأخرى، "سندعم الديمقراطية حول العالم عبر تشجيع الدول الأخرى على إدخال إصلاحات أساسية لكننا لن نستخدم القوة في سبيل ذلك. ولا يوجد شك في أن ديمقراطيتنا باتت هشة والناس حول العالم قد رؤا ذلك".





وبخصوص أزمة وباء كورونا، قال بلينكن إنه "نعمل على توفير لقاحا كورونا. يجب أن نتعلم من جائحة كورونا الدروس الصحيحة كي نتجنب أي أزمة مماثلة في المستقبل".





وواصل أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى التغلب على التحديات الاقتصادية "وسنشكل الاقتصاد العالمي بالطريقة التي نريدها. سنمنع أي دولة من سرقة حقوق ملكيتنا الفكرية أو التلاعب بعملتنا. سنقاتل من أجل كل فرصة عمل أمريكية وسنعمل على إيقاف سرقة الدول للملكية الفكرية".





واتهم روسيا والصين بأنهما تسعينا لاستغلال أي فرصة لتقويص الديمقراطية الأمريكية.





وعن أزمة الهجرة، قال بلينكن:"سنعمل على معالجة ظاهرة الهجرة وحماية حدودنا. سوف نعمل على كثب مع الدول لحل المشكلات التي تدفع الناس لهجرة أوطانهم نحو بلدان أخرى".



