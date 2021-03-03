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توك شو

محمد العرابي: الوضع في سوريا صعب.. وهناك مطالب بعودتها للجامعة العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:45 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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البهى عمرو
قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة وزير الخارجية القطري فى الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية، أمر طبيعي، وليس بجديد؛ لأن قطر عضو بالجامعة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه خلال جلسة اليوم تم الحديث فى أكثر من قضية، وذلك لوضع حلول لها.


ولفت إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية ستكون عودة للإرادة العربية، وليست مكافأة لـ سوريا، وكشف أن سوريا خاضعة لـ 8 جيوش تسيطر عليها.


وأشار إلى أن الوضع فى سوريا صعب، ولكن سيكون هناك حل سياسي، وسيكون هناك فرصة لحل المشكلات فى سوريا.


وفى نفس السياق كشف أنه فى جلسة اليوم تم الحديث عن ما تقوم به تركيا، مؤكدًا " تركيا تقترب من مصر و تتجمل" مشيرًا إلى أن تركيا تواجه ضغطا وتريد أن تخرج من حالة التوتر.


وكشف أن مصر لا تغلق بابها فى أى حوار.
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