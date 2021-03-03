الكويت.. بيان هام من كتلة الـ 16 بمجلس الأمة حول الحكومة الجديدة

أصدرت كتلة الـ 16 بيانًا بعد اجتماعها في مجلس الأمة اليوم أكدت فيه مجددًا ان أولوياتها تعديل النظام الانتخابي وقوانين الحريات وتكويت الوظائف والمصالح الوطنية وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس.





وقالت الكتلة في بيانها، إن موقفها من الحكومة الجديدة مرتبط بموقف الحكومة من تلك القضايا، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.





وأكد البيان التزام مجموعة الـ 16 بما سبق لها إعلانه من أولولية ملفات وتشريعات وهي، تعديل النظام الانتخابي، والقوانين المرتبطة بالحريات، وتكويت الوظائف العامة، والمصالحة الوطنية، ومنع تعارض المصالح، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وصون وحماية المال العام.





وأضاف البيان أن هذا هو ما أكد عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في تصريحه في المجلس في 1 فبراير الماضي، بعد اجتماع المجموعة مع رئيس الحكومة المكلف، الشيخ صباح الخالد الصباح.





وشدد البيان على أن موقف المجموعة من الحكومة الجديدة، مرتبط بموقف الأخيرة من القضايا المذكورة أعلاه.



