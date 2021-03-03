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حوادث

ضبط 60 كيلو دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بقنا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:53 م
دواجن
دواجن
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يوسف رجب

أسفرت حملة تفتيشية، شنتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين بقنا، على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم داخل دائرة مركز قنا، عن ضبط 60 كيلو جرام دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.


وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الحملات الدورية التي تشنها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين، تهدف لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.


‫وأوضح الداودي، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وأكد محافظ قنا، أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى، أو السماح بوجود منتجات تعرض صحتهم للخطر.


ووجه محافظ قنا، باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق و محلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي و آمن للمواطنين.


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