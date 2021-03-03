"التخطيط" تكشف دورها في متابعة مشروعات تطوير القرى .. فيديو

قال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، إن جميع أجهزة الدولة تتعاون مع بعضها البعض؛ للاستفادة من قواعد البيانات التابعة لكل جهاز؛ من أجل وصف حالة التنمية في جميع القري التي اندرجت وستندرج تحت مبادرة تطوير الريف المصري من مشروع حياه كريمة. أجهزة





وأضاف جميل حلمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " : البيانات تساعدنا علي معرفة احتياجات كل قرية من خدمات، لافتا إلى أننا نعمل علي استكمال كل ما هو ناقص داخل القري حيث أننا نعمل علي تنمية الدور الاقتصادي داخلها جميعا.





، قمنا بعمل منظومة متابعة في وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات التي تنفذها الدولة في القري بالإضافة الي أننا سنعرف بعد ذلك ايضا من خلال منظومة المتابعة المشكلات في اللحظة وسنعمل علي حلها. وأوضح جميل حلمي بالإضافةاليأنناذلك