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رياضة

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي 72 ساعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:51 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تأجيل  مباراته مع البنك الأهلي لمدة ٧٢ ساعة لتقام يوم  15 مارس الجاري بدلًا من 12  بإستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً  فى إطار مباريات الاسبوع الـ 16


 وقال الاتحاد السكندري في بيانا له :" رسميًا الاتحاد المصرى لكرة القدم يقرر تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندرى و البنك الاهلى فى إطار مباريات الاسبوع الـ 16 لتقام يوم 15 مارس الجاري  بدلًا من 12ما بإستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً .


ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية بدون راحة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

ورفض حسام حسن منح لاعيبه راحة عقب الهزيمة التي تلقاها أمام نادي إنبي بهدف نظيف .

وتواجد جميع اللاعبين الذين دخلوا قائمة الفريق للمباراة الأخيرة أمام نادي إنبي إضافة إلي إنضمام روماريو الذي غاب في لقاء إنبي للإيقاف والسيد سالم الذي غاب لحضور جنازة والده .

وانتهت أحداث  المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري وإنبي بتقدم الاخير بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري. 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري من اجل إحراز هدف التقدم و تمكن لاعبو انبي من إحرز الهدف الاول في الدقيقة ١٢ من خلال ركلة جزاء عن طريق رامي صبري .

وحاول لاعب, الاتحاد السكندري إحراز هدف التعادل طول أحداث الشوط الثاني من المباراة ولكن تمكن لاعبو انبي من الحفاظ علي شباكهم. 

وتواجد إنبي في المربع الذهبي برصيد ٢٢ نقطة بينما تواحد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة. 

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي:محمد صبحي
خط الدفاع:داميون لوي،صبري رحيل،عبالغني محمد
خط الوسط:خالد الغندور،فوزي الحناوي،مانجا،مروان عطية،عمار حمدي
الهجوم:سيسيه،اوكوي

علي دكة البدلاء:عمرو خليل،مروان النجار،هشام صلاح،حسام عاشور،كريم يحيي،عبدالسميع،احمد حجي،احمد راشد،الصباحي.
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