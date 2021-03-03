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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفي بـ اليوم العالمي للسمع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:11 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن
يحتفل العالم باليوم العالمي للسمع يوم 3 مارس من كل عام منذ 2007، بناءً على اختيار منظمة الصحة العالمية، وتقام خلاله بعض الفعاليات حول العالم، تهدف إلى التوعية وتوجيه الاهتمام اللازم إلى مخاطر فقدان السمع التى تنشأ عن استعمال الهواتف الذكية والأجهزة السمعية المختلفة بشكل غير آمن.

وأحيت لجنة الصحة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذه المناسبة ، من خلال عمل ورقة بحثية تتناول كيفية الحفاظ على السمع، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يقرب من 2.5 مليار شخص أو حوالي ربع سكان العالم من المتوقع أن يصابوا بدرجة ما من فقدان السمع بحلول عام 2050. 

وقالت المنظمة في تقريرها العالمي الأول عن السمع الذي صدر هذا العام أن 700 مليون على الأقل من هؤلاء الأشخاص سيحتاجون إلى الحصول على رعاية الأذن والسمع وخدمات إعادة التأهيل الأخرى ما لم يتم اتخاذ إجراء. كما تشير الدلائل بوجه عام إلى أنه يمكن الوقاية من نصف جميع حالات فقدان السمع من خلال تدابير الصحة العامة.
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