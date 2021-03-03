تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفي بـ اليوم العالمي للسمع

يحتفل العالم باليوم العالمي للسمع يوم 3 مارس من كل عام منذ 2007، بناءً على اختيار منظمة الصحة العالمية، وتقام خلاله بعض الفعاليات حول العالم، تهدف إلى التوعية وتوجيه الاهتمام اللازم إلى مخاطر فقدان السمع التى تنشأ عن استعمال الهواتف الذكية والأجهزة السمعية المختلفة بشكل غير آمن.





وأحيت لجنة الصحة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذه المناسبة ، من خلال عمل ورقة بحثية تتناول كيفية الحفاظ على السمع، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يقرب من 2.5 مليار شخص أو حوالي ربع سكان العالم من المتوقع أن يصابوا بدرجة ما من فقدان السمع بحلول عام 2050.



