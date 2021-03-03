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حوادث

القبض على صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:24 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط جرائم الاستيلاء على أموال الدعم قُدرت قيمتها بما يزيد على 51 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بالاستيلاء على أموال الدعم بالتلاعب وذلك من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودى الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققًا أرباح غير مشروعة مما يعد استيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بالواقعة.. وتبين من خلال الفحص استيلاؤه على ما تجاوز مبلغ (51 مليون جنيه)، من دون وجه حق وذلك لقيامه بإجراء عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الامنية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما الجرائم التموينية والغش التجارى والاستيلاء على أموال الدعم.

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