ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 78 محضرا لمخالفات بمخابز ومحلات ومنشآت تجارية ببني سويف

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:06 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

كما وجه بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون . 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير"عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين"بشأن نتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتعاون مع  الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

إقراايضا : 

وتضمن  التقرير الإشارة إلى أن الحملة حررت 78 محضرًا متنوعًا شملت : 30 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، 11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لنقص وزن "سكر تمويني"، ومحضر لضبط دواجن منتهية الصلاحية ، و4 محاضر للذبح خارج المجزر الحكومي، ومحضر لمخزن أدوية بدون ترخيص، و5 محاضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، و3 محاضر لبقالين تموينيين للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز. 

كما تم تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لوجود غلق مستودعين بوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لعدم وجود سجل تجاري، ومحضر لضبط لحوم مجهولة المصدر، ومحضر لضبط سلعة منتهية الصلاحية، ومحضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة ،فضلا عن ضبط لحوم وكبدة وسلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمحاربة الغش التجاري.. حملات تموينية مكثفة على الأسواق بالبحيرة

تحرير 17 محضرا للمخابز المخالفة بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت

ضبط كمامات وأدوية منتهية الصلاحية بمركز كوم حمادة في البحيرة

ضبط 180 شيكارة أرز أبيض فاسد داخل مصنع بإتياي البارود

69 محضرا لمخالفات بالمخابز وضبط نصف طن زيوت منتهية الصلاحية ببني سويف

90 محضر مخالفات للمخابز وضبط 1000 لتر بنزين وسولار ببني سويف

ترشيحاتنا

الشتاء ينتهي بعد 17 يوما| الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

شاهد .. شاب يجري عملية ولادة قيصرية في حادثة غير مسبوقة

طرد مصطفى محمد من مباراة جلاتا سراي وأنقرة جوجو

بعد فسخ العقد المفاجئ .. الهلال السوداني يوجه رسالة لـ حمادة صدقي

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

نهاية مأساوية لرضيعة تناولت بطارية ريموت التلفزيون .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر

اسودXدهبى.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة تكشف عن جمالها

تحمي من السرطان.. تناول هذا النوع من المكسرات يوميا وشاهد النتيجة