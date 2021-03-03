تحرير 78 محضرا لمخالفات بمخابز ومحلات ومنشآت تجارية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.





كما وجه بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون .





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير"عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين"بشأن نتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





إقراايضا :





وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملة حررت 78 محضرًا متنوعًا شملت : 30 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، 11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لنقص وزن "سكر تمويني"، ومحضر لضبط دواجن منتهية الصلاحية ، و4 محاضر للذبح خارج المجزر الحكومي، ومحضر لمخزن أدوية بدون ترخيص، و5 محاضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، و3 محاضر لبقالين تموينيين للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز.



