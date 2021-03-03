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أخبار العالم

قرار عاجل لـ ولي عهد أبوظبي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:18 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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محمود نوفل
أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا عاجلا  بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، برئاسة فلاح محمد فلاح الأحبابي.

وضم المجلس كلًا من سيف بدر حجى القبيسي نائبًا للرئيس، وعلي خليفة أحمد القمزي، ومحمد علي عبدان المنصوري، وحمد علي محمد الظاهري، وعمرو سعد عمر المنهالي، وطلال شفيق عبدالله الذيابي، وعلي جاسم علي المزروعي.

وفي سياق اخر؛ أعلنت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة عن تقديم اللقاح المضاد للفيروس لثلاثة ملايين و614 ألفًا وسبعة أشخاص في الدولة، وبذلك تم تحقيق نسبة 46.61% من الفئة المستهدفة للتطعيم، فيما تم توفير اللقاح لـ61.41% من فئة كبار السن.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قالت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني: «نشهد انخفاضًا تدريجيًا في عدد الإصابات، ويعد ذلك مؤشرًا إيجابيًا، تحقق بفضل جهود الدولة في متابعة تطبيق البروتوكولات الوطنية والإجراءات الاحترازية والاستباقية في توفير اللقاحات لكل أفراد المجتمع»، مشيرة إلى أن الدولة تمكنت من توفير أكثر من ستة ملايين جرعة حتى اليوم.
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