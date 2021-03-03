شاهد.. مزاد سيارات حوادث عالمية "جديد فى مصر"

يعشق محبو البيع والشراء بقطاع السيارات فى مصر ، متابعة المزادات التي تقام لبيع المركبات المتواجدة بالجمارك او مركبات الحوادث أو الشركات الخاصة والجهات الحكومية المختلفة.





وتتميز السيارات التي تباع داخل العديد من المزادات برخص ثمنها مقارنة بالسيارات المماثلة التى تباع فى سوق المستعمل المصرى .





وخلال الفترة الأخيرة ظهرت فاعليات لمزادات كثيرة لبيع سيارات الجمارك المصرية ، بجانب سيارات الحوادث والشركات ، ومن بين هذه الفاعليات مزاد شركة مصر للتأمين التكافلي لسيارات الحوادث في مصر .





واوضحت الشركة ان المزاد الجديد لسيارات الحوادث في مصر سيكون في يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري, وستكون المعاينة لهذه السيارات بمخزن الشركة في شارع اللبيني بمنطقة الهرم .





ويشمل المزاد سيارات ملاكي حوادث مختلفة سارية الترخيص ، بواقع عدد 16 سيارة ملاكي حوادث تشمل بي ام دبليو اكس 4 و320 وميني كوبر وهيونداي النترا ورينو لوجان ونيسان صني وشيفروليه أوبترا وأفيو ومازدا 3 وتويوتا كورولا وبيجو 301 وبي واي دي اف 3 .





وسيتم البيع للسيارات في المزاد بواقع سيارة بسيارة وسيتم المزاد في تمام الساعة 12 ظهرًا في مقر النادي النهري في شارع البحر الأعظم .





وستكون قيمة تأمين دخول المزاد بواقع 10 آلاف جنيه سيتم دفعها يوم جلسة المزاد في 14 مارس ، وسعر كراسة الشروط للمزاد تبلغ قيمتها 150 جنيها ، وكانت الشركة قد عقدت مزاد سابق في يوم 21 فبراير الماضي.