ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. مزاد سيارات حوادث عالمية "جديد فى مصر"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:21 م
مزاد سيارات حوادث
مزاد سيارات حوادث
Advertisements
كريم عاطف

يعشق محبو البيع والشراء بقطاع السيارات فى مصر ، متابعة المزادات التي تقام لبيع المركبات المتواجدة بالجمارك او مركبات الحوادث أو الشركات الخاصة والجهات الحكومية المختلفة.


وتتميز السيارات التي تباع داخل العديد من المزادات برخص ثمنها مقارنة بالسيارات المماثلة التى تباع فى سوق المستعمل المصرى .


وخلال الفترة الأخيرة ظهرت فاعليات لمزادات كثيرة لبيع سيارات الجمارك المصرية ، بجانب سيارات الحوادث والشركات ، ومن بين هذه الفاعليات مزاد شركة مصر للتأمين التكافلي لسيارات الحوادث في مصر .


واوضحت الشركة ان المزاد الجديد لسيارات الحوادث في مصر سيكون في يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري, وستكون المعاينة لهذه السيارات بمخزن الشركة في شارع اللبيني بمنطقة الهرم . 


ويشمل المزاد سيارات ملاكي حوادث مختلفة سارية الترخيص ، بواقع عدد 16 سيارة ملاكي حوادث تشمل بي ام دبليو اكس 4 و320 وميني كوبر وهيونداي النترا ورينو لوجان ونيسان صني وشيفروليه أوبترا وأفيو ومازدا 3 وتويوتا كورولا وبيجو 301 وبي واي دي اف 3 .


وسيتم البيع للسيارات في المزاد بواقع سيارة بسيارة وسيتم المزاد في تمام الساعة 12 ظهرًا في مقر النادي النهري في شارع البحر الأعظم .


وستكون قيمة تأمين دخول المزاد بواقع 10 آلاف جنيه سيتم دفعها يوم جلسة المزاد في 14 مارس ، وسعر كراسة الشروط للمزاد تبلغ قيمتها 150 جنيها ، وكانت الشركة قد عقدت مزاد سابق في يوم 21 فبراير الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مزاد علني لبيع سيارات مخزنة في جمارك المطار.. التفاصيل والشروط

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

بي إم دبليو وميني كوبر في مزاد حوادث جديد.. صور

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

مزاد علني لبيع السيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة.. شروط وتفاصيل

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

ترشيحاتنا

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

أفشة يغادر مران الأهلي.. اعرف السبب

دولة عربية تتخطى 5000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

موقف مرعب .. ثعبان ضخم يتجول بين الصخور في أحد مناطق السعودية

وزير خارجية قطر يرد على سؤال حول علاقة الدوحة بتركيا

فور عودته من الخارج.. خالد يوسف ينهار في جنازة شقيقه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..علاقة الأذن الداخلية بتوازن الحركة.. من هم المهددون بفقدان السمع؟.. وأعراض وعلاج السل الكامن

أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2021 بالسوق المصري | صور

شاهد.. مزاد سيارات حوادث عالمية "جديد فى مصر"