خبير يتوقع زيادة جذب رؤوس أموال للاستثمار في البورصة خلال 2021

توقع خبير أسواق المال وسام كامل، أن يكون 2021 عام الحصاد بالنسبة للأسهم المصرية من خلال تخطي أحجام التداول 2 مليار جنيه يوميا، منوها بأن المحفزات الأخيرة للاقتصاد المصري ستفتح شهية المستثمرين للبورصة.





وأضاف خبير أسواق المال أن قرار هيئة الرقابة المالية بإتاحة القروض للشباب من ١٦ إلى ٢١ عاما وايضا السماح لهم بالاستثمار في البورصة وأيضا إتاحة الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع العديد من أطراف السوق المتعددة المعنية لتقديم خدمات مالية غير مصرفية، وكذلك دعم الدولة يعد من أهم المحفزات التي بدأت مع ٢٠٢١.









وأوضح أن السماح لهذه الفئة العمرية بالتعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية سينشط الخدمات المالية غير المصرفية من ناحية نشر الثقافة المالية والشمول المالي، وعقد دورات تدريبية وتعريفية.









وأشار وسام كامل، إلى دور الرقابة المالية من بورصة العقود الآجلة وموافقة الهيئة لمنح حوافز ومزايا مالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تسعى لتنمية مجتمع عادل.









ولفت إلى أن القرار رقم 205 لسنة 2020 يمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل لنسبة 25%، وذلك لتعزيز المساواة بين الاناث والذكور عند إتاحة التمويل، منوها بأن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي egx30 سيصل لمستويات مرتفعة خلال وقت قصير جدا مع حزم التحفيز الأخيرة.









خسرت البورصة المصرية اليوم الأربعاء نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه وسط استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء؛ حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة.









وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13933 نقطة.









كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.47% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة.