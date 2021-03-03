ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير يتوقع زيادة جذب رؤوس أموال للاستثمار في البورصة خلال 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:45 م
خبير أسواق المال
خبير أسواق المال وسام كامل
Advertisements
محمد صبيح
توقع خبير أسواق المال وسام كامل، أن يكون 2021 عام  الحصاد بالنسبة للأسهم المصرية من خلال تخطي أحجام التداول 2 مليار جنيه يوميا، منوها بأن المحفزات الأخيرة للاقتصاد المصري ستفتح شهية المستثمرين للبورصة.
 

وأضاف خبير أسواق المال أن قرار هيئة الرقابة المالية بإتاحة القروض للشباب من ١٦ إلى ٢١ عاما وايضا السماح لهم بالاستثمار في البورصة وأيضا إتاحة الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع العديد من أطراف السوق المتعددة المعنية لتقديم خدمات مالية غير مصرفية، وكذلك دعم الدولة يعد من أهم المحفزات التي بدأت مع ٢٠٢١.


وأوضح أن السماح لهذه الفئة العمرية بالتعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية سينشط الخدمات المالية غير المصرفية من ناحية نشر الثقافة المالية والشمول المالي، وعقد دورات تدريبية وتعريفية.


وأشار وسام كامل، إلى دور الرقابة المالية من بورصة العقود الآجلة وموافقة الهيئة لمنح حوافز ومزايا مالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تسعى لتنمية مجتمع عادل.


ولفت إلى أن القرار رقم 205 لسنة 2020 يمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل لنسبة 25%، وذلك لتعزيز المساواة بين الاناث والذكور عند إتاحة التمويل، منوها بأن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي egx30 سيصل لمستويات مرتفعة خلال وقت قصير جدا مع حزم التحفيز الأخيرة.


خسرت البورصة المصرية اليوم الأربعاء نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه وسط استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء؛ حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة.


وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13933 نقطة.


كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.47% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.11% فى نهاية أولى جلسات الأسبوع

رأسمالها يخسر 1.3 مليار جنيه.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

بخسائر 4.7 مليار جنيه.. البورصة تختتم جلسة الثلاثاء بتراجع جماعى

تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين

ترشيحاتنا

وفاة الفنانة ليلى الإسكندرانية بأزمة صحية

خاص .. الكواليس الكاملة لتغريم كهربا 200 ألف جنيه واستبعاده من المباريات شهرًا

طرد مصطفى محمد من مباراة جلاتا سراي وأنقرة جوجو

طرد مصطفى محمد .. مدرب جالاتا سراي يهاجم حكم مباراة أنقرة جوجو

خيانة أقرب الناس.. رسالة غامضة من دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

كهربا يتصدر تويتر بعد تغريمه 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة مع الأهلى شهرًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الإكزيما.. 3 مكونات طبيعية لتوقفها وعلاجها

عباية أوف شولدر.. ناهد السباعي تتألق بالأزرق في أحدث صورها

مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور