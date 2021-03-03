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محافظات

تحديات رأس المال البشري في ظل أزمة كورونا.. مؤتمر للموارد البشرية في بني سويف

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:50 م
مؤتمر للموارد البشرية
مؤتمر للموارد البشرية في بني سويف
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محمد عبدالحليم
تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الموارد البشرية بصعيد مصر في الخامس من مارس الجاري  بقاعة المؤتمرات بمدينة بني سويف العاصمة، تحت شعار تحديات راس المال البشري قي ظل أزمة كورونا، وذلك بمشاركة 200َ متخصصا في الموارد البشرية بصعيد مصر، و40 مديرا لإدارة الموارد بشرية بشركات ومصانع بني سويف والصعيد  وبرعاية أكاديمية إبداع لعلوم الادارة

وأوضح محمد جابر، المدير التنفيذي لأكاديمية إبداع لعلوم الإدارة، أن المؤتمر يعد الأول من نوعه في صعيد مصر ويعقد بمشاركة  نخبة من الخبراء الذين يطرحون أفكارهم وآرائهم حول التطورات في قطاع الموارد البشرية وأبرز التحديات التي تواجه رأس المال البشري في ظل ازمة كورونا، إضافة إلى إقامة معرض على هامش المؤتمر  تتنافس خلاله 9 شركات بمنطقة شمال الصعيد، على الفوز  بثلاث جوائز للإبداع الإداري.

ويناقش المؤتمر التجارب الحديثة من خلال الجلسات وورش العمل، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية  من خبراء واستشاريون الموارد البشرية الموجودين لخلق فرص عمل. 

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من جانب آخر صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنه الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية" لعدد 209 موظفين بثلاث وحدات إدارية، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الدكتور صالح الشيخ إن الدراسة التي قام بها الجهاز انتهت إلى الموافقة على التسوية لعدد 163 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف و 27 موظفا بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، و 19 موظفا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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