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فن

سامي مغاوري يكشف لـ صدى البلد صعوبات مسلسل اللعبة 2.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:07 م
صدى البلد
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محمد نحلة

عبر الفنان سامي مغاوري عن سعادته بردود الفعل الكبيرة على مسلسل اللعبة2، وكشف عن أبرز الصعوبات التى واجهته خلال العمل بالمسلسل.



وقال سامي مغاوري خلال استضافته في ندوة بموقع صدى البلد إن خطر فيروس كورونا كان أصعب ما واجهه أثناء تصوير المسلسل، مشيرا إلى أن فريق العمل حرص على استكمال التصوير رغم الظروف الصعبة.



وأوضح أن العمل كوميدي ولكن كل ما كان حولهم لا يدعو للكوميديا في ظل حالات الوفاة الكثيرة بسبب الفيروس، سواء في الوسط الفني أو خارجه، لافتا إلى أن فريق العمل كان مطالبا بأن ينفصل عن الواقع وإخفاء مشاعرهم الحقيقية، ليقدموا كوميديا تنال إعجاب الجمهور.



وحرص "سامي" على توجيه الشكر لكل من شيكو وهشام ماجد وأكد انهما كانا يتعاملان معه كوالدهما.



المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



وتتجه شركة إنتاج لتصوير الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.
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