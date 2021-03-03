فستان مكشوف.. كارول سماحة تستعرض جمالها بالأحمر الناري.. شاهد

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافتة.







وتألقت كارول سماحة ، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأحمر وذا فتحة من جانب الساق وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.









ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة.