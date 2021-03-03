نجم : مازال هناك طلب كبير على النفط رغم أزمة كورونا.. فيديو

وأضاف نجم خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أن ارتفاع أسعار النفط جاء بسبب الصين والهند،، مشيرا إلى أن منصات التكرير في فصل الربيع سيكون بها مشاكل في تلك الدول .

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا على استعداد لتعديل خططهم لزيادة تدريجية في إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في الأشهر المقبلة حسب ظروف السوق.





وتحدث باركيندو في اجتماع لخبراء أوبك وحلفائها، وهو تجمع يعرف باسم أوبك +، بحسب تصريحات نشرتها أوبك. وستجتمع أوبك لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج لشهر فبراير