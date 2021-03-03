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نجم : مازال هناك طلب كبير على النفط رغم أزمة كورونا.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:03 م
أحمد نجم، رئيس قسم
أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث ودراسة السوق لدى أوربكس
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محمود محسن
قال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث ودراسة السوق لدى أوربكس أن هناك طلبا على النفط حتى مع ظروف الإغلاق بسبب كورونا، مؤكدا أنه في ولاية تكساس عادت كافة الأنشطة والمجالات وترك المواطنون الكمامات.

وأضاف نجم خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أن ارتفاع أسعار النفط جاء بسبب الصين والهند،، مشيرا إلى أن منصات التكرير في فصل الربيع سيكون بها مشاكل في تلك الدول .

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو  إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا على استعداد لتعديل خططهم لزيادة تدريجية في إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في الأشهر المقبلة حسب ظروف السوق.

وتحدث باركيندو في اجتماع لخبراء أوبك وحلفائها، وهو تجمع يعرف باسم أوبك +، بحسب تصريحات نشرتها أوبك. وستجتمع أوبك لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج لشهر فبراير
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