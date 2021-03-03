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رياضة

مصر تحصد فضية التراب بكأس العالم للرماية خرطوش

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:22 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حسم المنتخب المصري فضية التراب للزوجي المختلط بكأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتي 5 مارس الجاري.

وحسم الثنائي المصري احمد زاهر وماجي العشماوي فضية كأس العالم للتراب بعد خسارة المبارة النهائية أمام الفريق الروسي.

وحسمت اسبانيا برونزية التراب للزوجي المختلط، بعد أن تغلبت على سلوفاكيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشاركت مصر بفريقين خلال منافسات اليوم يتألف الفريق الأول من عبد العزيز محيلبة وسهر طلعت والفريق الثاني أحمد زاهر وماجي العشماوي.

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان،  لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
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