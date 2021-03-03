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أخبار البلد

السفير الباكستاني الجديد لدى مصر يصل القاهرة لبدء مهام عمله

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:39 م
مطار القاهرة - صورة
مطار القاهرة - صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، سفير باكستان الجديد لدى مصر ساجد إقبال، لبدء مهام عمله بالسفارة، خلفا لـ " شاه نظر خان" المنتهية فترته بالقاهرة.


قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن السفير الباكستاني الجديد وصل على متن رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي، وتم إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من مسؤولي مكتب السفارة بالقاهرة وأيضا إدارة المراسم بالمطار.


تجدر الإشارة إلى أن السفير المصري في إسلام آباد، التقى أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين  البلدين، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وأكد وزير الخارجية الباكستاني، خلال اللقاء مع السفير المصري، أن باكستان ومصر تتمتعان بعلاقات تاريخية عريقة، لافتًا إلى التناغم الديني والثقافي بين شعبي البلدين واتفاقهما في الرأي في المحافل الدولية، وأشار إلى الاجتماعات التي أجراها مع كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزير سامح شكري خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.
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