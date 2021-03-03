تسليم 23 طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

قال عادل درغام - مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، إن الجمعية قامت بتسليم ٢٣ طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة بنطاق مراكز الرحمانية والدلنجات وحوش عيسى وكوم حمادة وأبو المطامير والمحمودية.
وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة التنفيذية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وخاصة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل على دمجهم في المجتمع.
ووجه اللواء المحافظ بإشراف التضامن الإجتماعي والوحدات المحلية على كافة الأعمال وتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر إحتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة.