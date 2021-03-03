تسليم 23 طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

قال عادل درغام - مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، إن الجمعية قامت بتسليم ٢٣ طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة بنطاق مراكز الرحمانية والدلنجات وحوش عيسى وكوم حمادة وأبو المطامير والمحمودية.



