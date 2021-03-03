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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.. العثور على جثة عربي الجنسية بطريق الحوامدية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:54 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تكثف الاجهزة الامنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة بطريق ابو صير بالحوامدية. 

تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة بطريق ابو صير بدائرة قسم الحوامدية،و انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص ان الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر وبحوزته متعلقاته الشخصية وتبين من فحصها انه يمتلك جواز سفر من جنسية عربية. 

اسفرت المعاينة الاولية انه مصاب بضربة بالرأس ادت لوفاته، وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

وتولى فريق البحث برئاسة العميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة فحص كاميرات المراقبة في محيط والطريق المؤدي لموقع العثور على الجثة. 

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 
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