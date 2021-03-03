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تعليق أحمد موسى على صورة تجمع سامح شكري ووزير خارجية قطر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:52 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهى عمرو
علق الإعلامي أحمد موسى، على الصورة التى تجمع بين سامح شكري وزير الخارجية ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.  

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الصورة عادية وبروتوكولية وبدون أى مشاورات أو أى تفاصيل.

ولفت إلى أن الصورة عبارة عن تسليم وتسلم لـ رئاسة الاجتماع، وأن نظرة الوزير سامح شكري تؤكد أن اللقاء بروتوكولي. 

وأوضح أن قطر لم تقدم أى شيء حتى اليوم، ومصر تقوم بمراجعة جميع المواقف القطرية.

وأشار إلى أن مصر أثبتت حسن النوايا ولكن نراجع التصرفات القطرية.

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