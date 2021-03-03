وزير الخارجية الأمريكي: علينا التعامل مع الأزمات القائمة في إثيوبيا واليمن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستعيد إحياء تحالفاتها التي بنتها منذ سنين لاستعادة قوتها ومواجهة التحديات القائمة.





وقال بلينكن في كلمة له، إن " هناك الكثير من الدول تمثل تحديات بالنسبة لنا ومن بينها إيران وهناك الكثير من الأزمات القائمة التي يجب التعامل معها ومن بينها ما يحدث في اليمن وإثيوبيا وبورما".





وأكد بلينكن أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعمل على وضع حد لجاائحة كورونا وتعزيز نظام الصحة العالمي، مضيفًا: " نرغب في تعاون الحكومات والعلماء والمجتمعات معا للتصدي لكورونا".





وتابع: "علينا التأكد من أننا نستثمر بشكل صحيح في الأمن الصحي العالمي لوقف الجائحة والتأكد من عدم تكرار هذه الأزمة مجددًا".





وأوضح بلينكن أن إدارة بايدن ستعيد إحياء الديمقراطية التي تقع تحت التهديد حاليًا خارج وداخل الولايات المتحدة.





وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن روسيا والصين تستغلان كل فرصة لتهديد الديمقراطية الأمريكية، مضيفًا: "لا يجب علينا جعل مهمتهم سهلة".



