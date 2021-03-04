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تعليم

اقتران بين هذين الكوكبين نشهده في سماء القاهرة غدًا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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احمد الشاهد
نشهد في سماء القاهرة، يوم غد الجمعة، الموافق 5 من شهر مارس الجاري،  ظاهرة فلكية جديدة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال .

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قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن كوكب المشترى سيقترن مع كوكب عطارد في الصباح الباكر في هذا اليوم .

وأضاف أننا يمكننا رؤية هذا المشهد في الخامسة صباحا وحتى شروق الشمس ، حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي بعد شروق الشمس ولا نستطيع رؤيتهما حينذاك .

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد كشف عن ظاهرة فلكية شهدناها في سماء القاهرة يوم الأربعاء الموافق 3 من  مارس الجاري .

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وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن  المريخ قد اقترن مع الحشد النجمي بلاييدس أو الثريا أو "الاخوات السبعة "الموجود في برج الثور .
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