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توك شو

ثرثرة تركية.. أحمد موسى يعلق على تصريحات مسئولي أردوغان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:10 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المسئولين فى تركيا تقوم كل يوم بإصدار تصريحات غريبة وغيبة، معلقًا " تركيا تقول انهم يمكنهم التفاوض على الاختصاصات البحرية مع مصر".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ثرثرة تركية، وكل يوم تصريحات مختلفة.

ولفت إلى أن هناك ضغوطا من أمريكا على تركيا، وتركيا تحاول عمل أى شئ، وتظهر اقترابها من مصر.

وأوضح أن مصر لديها علاقات قوية مع اليونان و قبرص، ولذلك هناك تخوف من الأتراك.

وأشار إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعتبر ضربة موجعة للديكتاتور أردوغان.

وأوضح موسى، أن تركيا أكبر دولة تستضيف الجماعات الإرهابية، وهناك إعلام معادى من الاراضى التركية يهاجم مصر وكشف أن مصر لن ترد على تركيا و تتجاهل تصرفاتها.
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