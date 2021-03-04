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خبير أمن المعلومات: لابد من تطوير البنية التحتية حتى تتحمل تطور الشبكات .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 07:01 ص
مصطفى أبو جمرة خبير
مصطفى أبو جمرة خبير معلومات
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محمود محسن
أكد المهندس مصطفى أبو جمرة خبير أمن المعلومات أن الرقمنة هي أن يتم تقديم خدمات عبر شبكات الإنترنت تكون بين حكومية وغيرها.

وأضاف جمرة خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أنه لابد أن تكون البنية التحتية لها القدرة على التحمل مشيرا إلى أن هناك تعدد في الشبكات.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن الشركة المصرية للاتصالات قامت ببناء ما يقرب من 99% من البنية التحتية للاتصالات في مصر مؤكدا أنها من أكبر وأقدم الشركات.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تبني أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصرى وتطوير قطاعات الدولة المختلفة بما يسهم فى تحسين جودة حياة المصريين وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود.


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