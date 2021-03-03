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أخبار البلد

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اليوناني.. ويؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون مع أثينا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:22 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول التباحث حول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال الطاقة وقضايا شرق المتوسط .


وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع  الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية التنسيق المتبادل في مجال الطاقة وملفات شرق المتوسط وذلك على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص.


من جانبه؛ أكد الرئيس متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، في ظل اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين على المستوى الإقليمي، مؤكدًا تطلع مصر للارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لاسيما على الصعيد  الاقتصادي ومجالات الطاقة وكذلك على المستوى الأمني والعسكري.
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