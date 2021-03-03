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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:25 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 3-3-2021 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري، بحيث انخفض الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الفرنك السويسري، والين الياباني بمقدار يتراوح بين 2 و7 قروش بينما استقرت أسعار الكورونا السويدية.


وسجل سعر صرف الدولار الامريكي 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض قدره حوالي  قرشين، و15.74 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض نحو  قرشين.


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سجل سعر اليورو في ختام التعاملات 18.76 جنيه للشراء مقابل 18.81 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض نحو 5 قروش، كما سجل 18.97 جنيه للبيع مقابل 18.99 جنيه في المستهل بانخفاض نحو قرشين.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني 21.68 جنيه للشراء في ختام التعاملات مقابل 21.71 جنيه في المستهل بفارق نحو 3 قروش، كما سجل 21.93 جنيه للبيع مقابل 21.95 جنيه في المستهل بفارق نحو  قرشين.


وسجل الفرنك السويسرى 17.01جنيه للشراء مقابل 17.08 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض قدره 7 قروش، 17.22 جنيه للبيع مقابل 17.24 جنيه في المستهل بفارق  قرشين.


فيما استقرت اسعار الكورنا السويدية عند 1.85 جنيه للشراء  و1.87 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني  14.62 جنيه للشراء مقابل 14.64 جنيه في المستهل بفارق بلغ نحو قرشين، و 14.75 جنيه للبيع مقابل 14.77جنيه في المستهل بانخفاض نحو  قرشين.
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