حبس تاجر استروكس بالسلام





قرت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة السلام اول.





وكلفت جهات التحقيق باراسل المضبوطات الى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي، لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.









وكان قد ألقى رجال الأمن بالقاهرة ، القبض علي تاجر مخدرات بحوزته مخدر الاستروكس.





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا دراجة نارية (بدون لوحات) بحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر ، مبلغ مالى ، سلاح أبيض ، ميزان حساس ، عدد 2 هاتف محمول ) .





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



