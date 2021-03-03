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رياضة

اتحاد الكرة يؤكد أحقية أبو جبل في الحصول على 905 آلاف جنيه من سموحة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:28 م
صدى البلد
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يسري غازي
أقرت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحقية اللاعب محمد قطب أبو جبل، في الحصول على مبلغ قدره تسعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنين وخمسين جنيهًا لدى نادي سموحة؛ بموجب الشكوى التي تقدم بها اللاعب.

وقررت اللجنة، أحقية اللاعب أحمد رجب محمد، في الحصول على ستة وثلاثين ألف جنيه، وأحقية اللاعب عبد الرحمن موسى محمد في الحصول على مائة وعشرة آلاف جنيه من النادي نفسه.

وتقرر أحقية اللاعب أحمد السيد أحمد السيد، في الحصول على مائتي وواحد ألف ومائتي وخمسين جنيها من نادي غزل المحلة، وإيقاف كل من اللاعبين أحمد محمد عبد الله علي، والمصطفى محمد شفيق؛ لحين سداد كل منهما مستحقات نادي غزل المحلة لديهما، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل لاعب.

فيما تقرر أحقية اللاعب أحمد محمود علي في الحصول على ستمائة وتسعة وسبعين ألفا وخمسمائة جنيه من نادي المقاولون العرب، في الشكاوى المقدمة لاتحاد كرة القدم.

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