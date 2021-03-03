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نفاق عابر للقارات.. تعليق ناري من الديهي على إخواني يرتدي "كرافته" علم أمريكا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:31 م
الديهي
الديهي
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محمد القاضي
علق الإعلامي نشأت الديهي، على وجود شيخ ينتمي لجماعة الاخوان الإرهابية ويرتدي "رابطة عنق" على شكل علم أمريكا.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: "الرافض الخطير الذي دخل على القومية العربية والفكر العربي لمحاولة طمس هويته هو الإخوان "، متابعا: "الإخوان قالوا إن الوطن عبارة عن حفنة تراب".

وأضاف: "الإخوان لا يعترفون بالوطن ولا العلم ولا النشيد الوطني"، لافتا: "أعوان الاستعمار ما زالوا موجودين، وظهروا من جديد، وزمان كان من يتعامل مع سفارة أجنبية كان يوصم بأنه خائن، أما الآن أصبح الأمر على مرأى ومسمع من الجميع".

وتابع: "رأينا مجموعة قيادات من الإخوان يقفون أمام مبني الكونجرس كالمتسولين، ومن شيخ يرتدي رابطة عنق على شكل علم أمريكي، وهذا هو النفاق في أبهي صوره"، مؤكدا: "نفاق عابر للقارات والحدود".
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