ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صلاح حليمة: مصر والسودان تطلبان وساطة الاتحاد الأوروبي وأمريكا لحل أزمة سد النهضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:52 م
صلاح حليمة، نائب
صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية
Advertisements
إسراء صبري
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الاتحاد الأفريقي الآن يتحرك على المستوى الدولي من أجل التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الأطراف الثلاثة في سد النهضة.

وأضاف "حليمة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الاساس في هذه العملية هو إعلان المبادئ لعام 2015 الذي ينص على كافة ما ورد في القانون الدولى والاتفاقات الدولية.

وكشف أن دعوة مصر والسودان للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل المشاورات في المباحثات القادمة، تأتي في اطار إعلان المبادئ 2015، معقبا: نحن الآن نطالب بنوع من الوساطة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السودان يغيب عن اجتماع سد النهضة.. الري: الوصول إلى اتفاق ملزم يتطلب مشاركة الدول الثلاث بالمفاوضات

السودان يحذر إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة.. ويطالب بوساطة أمريكية - أوروبية

د. جوزيف رامز أمين يكتب: تصور منطقي لمستقبل مفاوضات سد النهضة

مستشار وزير الري السابق: إثيوبيا ستعرقل مفاوضات الوساطة الرباعية لحل أزمة سد النهضة

نأمل في اتفاق.. تصريح جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

مصر والسودان يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي

ترشيحاتنا

شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية

بعد لقائه سامح شكري.. وزير الخارجية القطري يحسم جدل علاقة مصر وقطر

الاهلي يغرم كهربا 200 ألف جنيه ويستبعده من المباريات شهرًا

بعد تسجيل 150 ألف مواطن.. بدء تطعيم لقاح كورونا غدا

بعد تصدرها الترند.. أجرأ إطلالات روبي تكشف عن أنوثتها

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور

في عيد ميلادها الـ 71.. أجرأ إطلالات سهير رمزي بعد خلعها الحجاب

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر