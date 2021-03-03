صلاح حليمة: مصر والسودان تطلبان وساطة الاتحاد الأوروبي وأمريكا لحل أزمة سد النهضة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الاتحاد الأفريقي الآن يتحرك على المستوى الدولي من أجل التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الأطراف الثلاثة في سد النهضة.



وأضاف "حليمة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الاساس في هذه العملية هو إعلان المبادئ لعام 2015 الذي ينص على كافة ما ورد في القانون الدولى والاتفاقات الدولية.



وكشف أن دعوة مصر والسودان للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل المشاورات في المباحثات القادمة، تأتي في اطار إعلان المبادئ 2015، معقبا: نحن الآن نطالب بنوع من الوساطة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل.





