طلاب 2 إعدادي يمتحنون جميع المواد في ورقة واحدة متعددة التخصصات .. اليوم

يؤدي اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2021 ، طلاب الصف الثاني الاعدادي ، امتحان الفصل الدراسي الاول في جميع المواد في ورقة واحدة مجمعة متعددة التخصصات .
ويؤدي طلاب الصف الثاني الاعدادي ، هذا الامتحان المجمع المتعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد ، و ورقة امتحان واحدة تضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات صفوف النقل، أسئلتها اختيار من متعدد، بها 4 بدائل لكل سؤال، وتتم الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.
أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ما يلي: تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.
ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.
والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على أقل من 25 % في مادة أو أكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.
والطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.
وقالت عمليات إدارة الهرم التعليمية إنه على الفور تم تدارك الموقف وطباعة أسئلة جديدة لمادة اللغة العربية، دون أي تأثير سلبي على الطلاب.
وأضافت: "تم استبعاد الموجه الأول المسئول عن وضع الأسئلة الخاطئة ووكيل الإدارة المشرف العام على إجراءات الامتحانات تم عقابه بجزاء 15 يوما خصما من مرتبه".
وأوضحت عمليات إدارة الهرم التعليمية: "لم يصب أي طالب بضرر من هذا الخطأ، حيث تم احتواء الموقف سريعا، وما زلنا نتابع الوضع باهتمام دائم داخل غرفة العمليات".