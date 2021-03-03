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تعليم

مجلس جامعة الفيوم يعقد الاجتماع التحضيري الأول لمسابقة أفضل جامعة مصرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:41 م
صدى البلد
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نبيل أبو السعود
عقدت جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، الاجتماع التحضيري الأول لمسابقة أفضل جامعة مصرية، في قاعة الاحتفالات الكبرى، برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. 

واوضح الدكتور أحمد جابر شديد أن الاجتماع ناقش وضع الخطوط العريضة لتجهيز القطاعات المختلفة في الجامعة (خدمة المجتمع، والتحول الرقمي، والدراسات العليا والبحوث، والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وتجهيز المدن الجامعية، والأنشطة الطلابية، والتعامل مع أزمة كورونا) 

وأشار شديد إلى أن تلك المسابقة تهدف لخلق أجواء تنافسية بين الجامعات المصرية، حيث تبدأ أعمال اللجان الفرعية ابتداء من الغد.

مجلس جامعة الفيوم يعقد الاجتماع التحضيري الأول لمسابقة أفضل جامعة مصرية
مجلس جامعة الفيوم يعقد الاجتماع التحضيري الأول لمسابقة أفضل جامعة مصرية
مجلس جامعة الفيوم يعقد الاجتماع التحضيري الأول لمسابقة أفضل جامعة مصرية
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