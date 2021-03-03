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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن صدمة جديدة حول إصابات كورونا بالعالم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:48 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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ِشريف سيد
كشف مسئول في منظمة الصحة العالمية عن دراسة العلماء سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضي، عقب انخفاضها على مدى الأسابيع السابقة. 

وقالت منظمة الصحة وفق ما نقلته شبكة "سي ان بي سي نيوز" الأمريكية إنه تم تسجيل 2.6 مليون إصابة بالفيروس في العالم خلال الأسبوع الماضي، عقب 6 أسابيع من الانخفاض في الإصابات. 


وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي إن الانعكاس قد يكون ناجما عن ظهور العديد من المتغيرات الجديدة الأكثر عدوى من فيروس كورونا، وتخفيف الإجراءات العامة في بعض البلدان، وما يسمى بالإرهاق الوبائي، حيث سئم الناس من اتباع الاحتياطات.

وصرحت ماريا فان كيركوف، رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ بمنظمة الصحة العالمية، بأن منظمة الصحة العالمية تحاول أن تفهم بشكل أفضل ما الذي يسبب ارتفاع الإصابات في كل منطقة وبلد.

فيما اقترح الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن هذا الارتفاع قد يكون بسبب: "أننا قد نرتاح قليلًا قبل أن نحصل على التأثير الكامل للتلقيح في العالم". 

وأشار إلى أن السبب الآخر يكمن في إلغاء التدابير الاحترازية في غالبية دول العالم رغم عدم اختفاء الفيروس. 
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