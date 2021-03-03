مطران الفيوم يشارك فى اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

شارك نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم ومقرر لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس فى اجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى عقد اليوم ، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .





بدأت أمس الأول اجتماعات لجان المجمع وتستمر حتى مساء اليوم، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، غدٍا الخميس.





ويشهد مركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي خلال الفترة المسائية، اجتماع لجنة سكرتارية المجمع المقدس، للتحضير للاجتماع العام الذي سيجرى في الحادية عشرة من صباح الغد.





كما اجتمعت لجنة الطقوس التى كان من ابرز توصياتها تقديم توصية للمجمع المقدس بالاعتراف بقداسة أبونا القمص بيشوي كامل ، وكذلك عقدت لجنة . لجنة الإيمان والتعليم اجتماعا لها اليوم ، ولجنة الإعلام والمعلومات.





كما أوصى نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم مقرر لجنة الاعلام والمعلومات بالمجمع المقدس البابا تواضروس الثانى بإنشاء قناة تلفزيونية للشباب .