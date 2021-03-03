شعبة الأجهزة المنزلية تطالب الحكومة بتطبيق مواصفة أمان البوتاجازات..تفاصيل





وقال "هلال" إن الشعبة بدأت تعمل منذ عام 2017 بمواصفات أمان معينة تتعلق بضرورة وجود جهاز أوتوماتيك أمان في البوتوجاز يعمل على إغلاق الغاز على الفور، مضيفا أنه "حتى عام 2017 هذه المواصفات لم تكن متواجدة".



وأوضح أن مواصفات الأمان الجديدة المعدلة تنص على تطبيق هذه الصفة، ولكننا تفاجئنا بأن هناك بعض الشركات المصنعة لا تقوم بتطبيق تلك المواصفات على أجهزتها.



وأضاف: الآن وبعد مرور 4 سنوات وجدنا اتحاد الصناعات يطالب بتأجيل تطبيق تلك المواصفات لمدة عام على الأقل، وذلك بحجة وجود مكونات كبيرة وأجهزة لا يوجد بداخلها مواصفات الأمان، متابعا: الغرفة التجارية أصدرت تلك المواصفات منذ 4 سنوات ليه الكل مطبقش المواصفات؟".



وأكمل: حياتنا أهم من الخسارة التي ستحدث لهم من تطبيق هذه المواصفات، منوها إلى أن هناك 5 شركات صناعية طالبت بتأجيل تطبيق هذه المواصفات.



وأوضح: "نحن نطالب الجهات المصنعة للبتوجازات بوضع مواصفات الأمان على الغلاف الخارجي للجهاز".







طالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية، الحكومة بالعمل على إلزام الشركات المصنعة بتطبيق مواصفة أمان البوتاجازات في منتاجاتها من أجل حماية المجتمع والحفاظ على الأرواح.