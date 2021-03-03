بيان عاجل من القصر الملكي البريطاني حول اتهام دوقة ساسكس بالتنمر

أعرب قصر باكنجهام الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد، حيال التنمر المزعوم الذي تعرض له موظفون لدى دوقة ساسكس السابقة، ميجان ميركل، زوجة الأمير تشارلز.





وقال القصر في بيان، إنه سيفتح تحقيقًا حول مزاعم تعرض موظفين في القصر الملكي للتنمر من قبل ميركل، مضيفًا "قلقون جدًا بشأن المزاعم التي وردت في صحيفة التايمز بعد إدعاءات من جانب موظف سابق لدوق ودوقة ساسكس".





وتابع البيان "سيقوم فريق الموارد البشرية خاصتنا بالنظر في الظروف الموضحة بالمقال".





وأردف "تطبق الأسرة الملكية سياسة الكرامة في العمل في القصر لسنوات عديدة، ولا ولن تتهاون مع التنمر أو التحرش في مكان العمل".





وأعرب القصر الملكي البريطاني عن أمله في بدء التحقيق حول تلك المزاعم قريبًا.





وكانت ميجان ماركل قالت، إنها كانت ضحية حملة تشهير من رجال البلاط الملكي بعد أن ذكرت الصحافة البريطانية أنها أساءت معاملة مساعديها، وذلك ردًا على تقرير صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي كشف عن تعرض جيسون كناوف، السكرتير الصحفي السابق لزوجها، للتنمر من قبل ماركل.



