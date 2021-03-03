مواصفات هوندا سيتي 2021 الجديدة كليا قريبا في السوق المصري

وصلت هوندا سيتي الجيل الجديد الخامس في المنطقة وستظهر هوندا في الأسواق المصرية في الفترة القادمة ،وتنتمي هذه السيارة لفئة السيدان ،وتتميز بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 118 حصانا، مع عزم دوران 145 نيوتن متر .









وتنتقل القوة للعجلات الأمامية بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ، كما يأتي الجيل الجديد من السيارة بتغييرات خلال التصميم ، وتشمل مصابيح أمامية بوحدات LED، للخلف ، وهي مرتبطة بالشبكة الأمامية ، ومميزة عن طريق الأمامي .





أما من الامام زودت السيارة بواجهة جريئة ، مع مصابيح أمامية LED ، وتشمل 9 وحدات إضاءة LED، ووحدات ليد نهارية ،مع مصابيح خلفية LED على شكل حرف.L





ومن الداخل تتمتع السيارة بفرش جلد راق جدا للمقاعد مع زيادة السعة الداخلية للشنطة في السيارة وزيادة مساحة الأقدام ، والرأس في السيارة ، وشاشة كبيرة تعمل باللمس ، مع عدادات رقمية ، ونظام صوت جيد 8 سماعات.





جدير بالذكر أن بعض التقارير كشفت أن المدير التنفيذي لـ هوندا، سيترك منصبه بالشركة، وسيحل محله توشيهيرو ميبي ، وهو رئيس قسم البحث ، والتطوير في شركة صناعة السيارات اليابانية ، بدءا من أبريل القادم عام 2021 ، كما أن هوندا عانت في الفترة الماضية من نقص بعض الخامات في تصنيع السيارات واضطرت إلى نقص مبيعاتها .