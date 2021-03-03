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مرأة

مشروبات لتهدئة فمك من الأطعمة الحارة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:58 م
صدى البلد
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ريهام قدري
بغض النظر عن مدى حبنا للاطعمة الحارة ولكن احيانا تشعر حقًا أن فمك يحترق، الأمر بسيط جدًا لديك واحد فقط من هذه المشروبات، مهما فعلت ، لا تحاول أبدًا تهدئة فمك بشرب الماء!

حرق
عندما يحترق فمك لأنك أكلت شيئًا حارًا جدًا لا تحاول تبريده بقليل من الماء: لن يساعدك ذلك على الإطلاق. ذلك لأن الصلصات والبهارات الساخنة تحتوي على مادة شبيهة بالزيت لا تذوب في الماء لذا ، ماذا يجب أن تشرب بدلًا من ذلك؟ من المشروبات التالية:

لبن
الطريقة الأكثر شهرة لتبريد فمك هي شرب كوب قديم جيد من الحليب. لماذا هذا العمل؟ يحتوي الطعام الحار على مادة تسمى الكابسيسين ، والتي تعلق نفسها بأطراف أعصابك. هذا يعطي دماغك إشارة "النار!". ومع ذلك ، يحتوي الحليب على الكازين ، والذي بدوره يعلق نفسه بالكابسيسين ويطفئ النار بشكل أساسي.

الزبادي
يعمل الزبادي بنفس طريقة عمل اللبن في إطفاء النار في فمك. من الأفضل تناول بعض الزبادي قبل أن تبدأ وجبتك الحارة. يغطي الزبادي الجزء الداخلي من فمك بطبقة واقية ، مما يعني أن الفلفل الحار أو الأشياء الحارة الأخرى لن يكون لها فرصة لحرق فمك.

شاي
منتجات الألبان ليست الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدك عندما تأكل شيئًا حارًا جدًا ، على الرغم من ذلك ، مما يرضي عدم تحمل اللاكتوز بيننا. يمكن للشاي أيضًا تهدئة الألم. قد يبدو غريبًا: "كيف يمكن لشيء ساخن نفسه أن يهدئ فمي؟" حسنًا ، بالطبع ، يجب أن تتأكد من أن الشاي في درجة حرارة صالحة للشرب ، ولكن بعد ذلك يعمل بالتأكيد.

علاجات أخرى
هناك منتجات أخرى بجانب هذه المشروبات يمكن أن تساعد في تهدئة الحروق. جرب أخذ قضمة من بعض الخبز أو تناول القليل من الأرز الجاف أو بسكويت الروبيان. سيؤدي ذلك إلى توقف الحرق ويبرد فمك.


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