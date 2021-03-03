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أخبار العالم

رسالة عاجلة من العاهل البحريني للأمين العام للجامعة العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:08 م
ملك البحرين
ملك البحرين
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محمود نوفل


وجه العاهل البحريني  الملك حمد بن عيسى آل خليفة  برقية تهنئة الى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة التجديد له لفترة جديدة.

وعبر العاهل البحريني في رسالته  عن خالص تهانيه وتمنياته له بالتوفيق والسداد للإرتقاء بآلية عمل جامعة الدول العربية نحو آفاق أرحب في مجالات العمل السياسي والدبلوماسي والتنموي، وتعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية والدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية بحسب ماذكرت وكالة الانباء البحرينية .

كما دعا ابو العبط الي السعي لتحقيق تطلعات الشعوب العربية وآمالها في مستقبل آمن ومستقر.

وثمن الجهود الخيرة التي تقوم بها جامعة الدول العربية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد الكلمة بين الأشقاء إزاء مختلف القضايا العربية المصيرية لمواجهة كافة التحديات. 

فيما أكد علي دعم مملكة البحرين لكل المساعي والخطوات التي تتخذها الجامعة العربية من أجل تفعيل التعاون والتنسيق وتعزيز العمل المشترك بما يعود بالخير على بلداننا العربية وشعوبها الشقيقة.

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