فيديوهات مؤلمة.. كارثة يرتكبها رئيس وزراء إثيوبيا فى إقليم تيجراي

قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشئون الأفريقية، إن ما يقوم به آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا فى إقليم تيجراي يعتبر عقاب لـ معارضيه.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن ما يقوم به هو تصفية الحسابات فى إفريقيا تصل أحيانا إلى الحرب.





ولفتت إلى أن لديها فيديوهات لما يقوم به آبي أحمد، مؤكدة أن الفيديوهات مؤلمة، وصعبة للغاية، وأنها حصلت على الفيديوهات من أشخاص فى تيجراي.





وأوضحت أن آبي أحمد ليس شخصا طبيعيا، ويقوم بعمل ابادة جماعية لـ شعبه.





وأشارت إلى أن ابناء إقليم تيجراي يتعرضون للظلم و القتل من الديكتاتور أبي أحمد.



