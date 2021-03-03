ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيديوهات مؤلمة.. كارثة يرتكبها رئيس وزراء إثيوبيا فى إقليم تيجراي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:23 م
إقليم تيجراي
إقليم تيجراي
Advertisements
البهى عمرو
قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشئون الأفريقية، إن ما يقوم به آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا فى إقليم تيجراي يعتبر عقاب لـ معارضيه.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن ما يقوم به هو تصفية الحسابات فى إفريقيا تصل أحيانا إلى الحرب.

ولفتت إلى أن لديها فيديوهات لما يقوم به آبي أحمد، مؤكدة أن الفيديوهات مؤلمة، وصعبة للغاية، وأنها حصلت على الفيديوهات من أشخاص فى تيجراي.

وأوضحت أن آبي أحمد ليس شخصا طبيعيا، ويقوم بعمل ابادة جماعية لـ شعبه.

وأشارت إلى أن ابناء إقليم تيجراي يتعرضون للظلم و القتل من الديكتاتور أبي أحمد. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني رسلان: إثيوبيا تسعى للوصول إلى قرار منفرد بشأن ملء سد النهضة

العنف الطائفي كارثة إثيوبيا الجديدة.. واعتقال 17 في أحداث بني شنقول الدامية

52 ألف قتيل.. إثيوبيا ترد على الإحصائية الصادمة بشأن ضحايا الصراع في تيجراي

جنود آبي أحمد يدمرون المصانع والشركات بإقليم تيجراي.. صور

كارثة في إثيوبيا.. فشل وصول المساعدات الدولية إلى 80% من سكان تيجراي

انتهى وقت المزاح يا آبي.. مطلب عاجل بفرض عقوبات رادعة على إثيوبيا

ترشيحاتنا

بعد تصدرها الترند.. أجرأ إطلالات روبي تكشف عن أنوثتها

وزير الخارجية القطري: نسعى لعودة علاقاتنا مع مصر إلى دفئها

شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية

تحذير من الصحة: نحن الجهة الوحيدة المسئولة عن التطعيم بلقاحات كورونا

إثيوبيا تتراجع: نسعى لحل يرضي الجميع في أزمة سد النهضة

بيان عاجل من القصر الملكي البريطاني حول اتهام دوقة ساسكس بالتنمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور

في عيد ميلادها الـ 71.. أجرأ إطلالات سهير رمزي بعد خلعها الحجاب

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر