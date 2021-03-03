هبة البشبيشي: آبي أحمد استعان بدول أخرى لقتل شعبه في تيجراي

قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشئون الأفريقية، إن مجلس الأمن الدولي بدأ التحرك لوقف الانتهاكات الإثيوبية وسيعقد جلسة غدًا لمناقشة ما حدث فى إقليم تيجري، واصفة ما حدث ضد سكان إقليم تيجراي بأنه يمثل جرائم حرب.





وأضافت هبة البشبيشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استعان بدول أخري لقتل شعبه، وجيش آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا قام بجرائم اغتصاب للنساء فى عاصمة تيجراي.





ولفتت إلى أن هناك فيديوهات وأشياء تكشف ما تقوم به الحكومة الإثيوبية ضد شعبها، بموافقة ومباركة آبي أحمد.





وقالت لابد من توقيع عقوبة ضد نظام أديس أبابا، ولكن لا اتوقع ان يكون هناك إدانة وسننتظر لنري ما يحدث غدا، منوهة إلى أن أمريكا أعربت عن قلقها بشأن ما يحدث فى إقليم تيجراي.



