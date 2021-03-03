ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هبة البشبيشي: آبي أحمد استعان بدول أخرى لقتل شعبه في تيجراي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:30 م
إقليم تيجري
إقليم تيجري
Advertisements
البهى عمرو
قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشئون الأفريقية، إن مجلس الأمن الدولي بدأ التحرك لوقف الانتهاكات الإثيوبية وسيعقد جلسة غدًا لمناقشة ما حدث فى إقليم تيجري، واصفة ما حدث ضد سكان إقليم تيجراي بأنه يمثل جرائم حرب. 

وأضافت هبة البشبيشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استعان بدول أخري لقتل شعبه، وجيش آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا قام بجرائم اغتصاب للنساء فى عاصمة تيجراي.

ولفتت إلى أن هناك فيديوهات وأشياء تكشف ما تقوم به الحكومة الإثيوبية ضد شعبها، بموافقة ومباركة آبي أحمد.

وقالت لابد من توقيع عقوبة ضد نظام أديس أبابا، ولكن لا اتوقع ان يكون هناك إدانة وسننتظر لنري ما يحدث غدا، منوهة إلى أن أمريكا أعربت عن قلقها بشأن ما يحدث فى إقليم تيجراي. 

وأشارت إلى أن آبي أحمد يمارس الانتقام ضد شعب إقليم تيجراي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تأجيلها بسبب كورونا.. إثيوبيا تعلن موعد الانتخابات البرلمانية.. جبهة تحرير تيجراي خارج السلطة منذ 2018.. غموض يشوب الوضع الحزبي فى أديس أبابا

أخي مفقود.. رئيس الصحة العالمية يفجر مفاجأة حول الأوضاع في إثيوبيا

غابت ملامح الدولة.. اغتصاب النساء على مرأى ومسمع من الشرطة في إثيوبيا

لأول مرة.. إثيوبيا تعترف بوقوع حالات اغتصاب في تيجراي

اغتصابات وقتل بالتجويع .. حرب تيجراي تفضح جرائم آبي أحمد في إثيوبيا للعالم

وزير خارجية فنلندا لأحمد موسى: انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان فى إقليم تيجراي

ترشيحاتنا

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

الجامعة العربية تفجر مفاجأة عن موقف قطر في التجديد لـ أبو الغيط

متزوجة لبنانيًا وحقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب.. من هي إنجي كيوان

موقف مرعب .. ثعبان ضخم يتجول بين الصخور في أحد مناطق السعودية

بعد فسخ العقد المفاجئ .. الهلال السوداني يوجه رسالة لـ حمادة صدقي

في عيد ميلادها.. مشهد ساخن تسبب في تنازل سهير رمزي عن أجرها الكبير.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور

في عيد ميلادها الـ 71.. أجرأ إطلالات سهير رمزي بعد خلعها الحجاب

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر