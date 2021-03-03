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رياضة

خاص| أول تعليق من نادي سموحة على قرار حارس الزمالك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:26 م
محد أبو جبل
محد أبو جبل
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حسام الحارتي
علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على قرار إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأحقية اللاعب محمد قطب أبو جبل، في الحصول على مبلغ قدره تسعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنين وخمسين جنيهًا لدى نادي سموحة؛ بموجب الشكوى التي تقدم بها اللاعب.


وقال المهندس محمد فرج عامر في تصريحات خاصة لصدى البلد:" سنقوم بتقديم استئناف على قرار الاتحاد المصري بخصوص المبلغ المالي الخاص بحارس الزمالك .


وأكد المهندس محمد فرج عامر أن محمد أبو جبل يستحق ما يقرب من 400 ألف جنيه فقط لاغير وليس 905 آلاف جنيه.


وأشار إلي التزامه التام بقرار الاتحاد المصري في حالة صدور القرار بشكل نهائي.


أقرت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحقية اللاعب محمد قطب أبو جبل، في الحصول على مبلغ قدره تسعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنين وخمسين جنيهًا لدى نادي سموحة؛ بموجب الشكوى التي تقدم بها اللاعب.


وقررت اللجنة، أحقية اللاعب أحمد رجب محمد، في الحصول على ستة وثلاثين ألف جنيه، وأحقية اللاعب عبد الرحمن موسى محمد في الحصول على مائة وعشرة آلاف جنيه من النادي نفسه.


وتقرر أحقية اللاعب أحمد السيد أحمد السيد، في الحصول على مائتين وواحد ألف ومائتين وخمسين جنيها من نادي غزل المحلة، وإيقاف كل من اللاعبين أحمد محمد عبد الله علي، والمصطفى محمد شفيق؛ لحين سداد كل منهما مستحقات نادي غزل المحلة لديهما، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل لاعب.


فيما تقرر أحقية اللاعب أحمد محمود علي في الحصول على ستمائة وتسعة وسبعين ألفا وخمسمائة جنيه من نادي المقاولون العرب، في الشكاوى المقدمة لاتحاد كرة القدم.
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